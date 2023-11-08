Кобелев: «Футболистам «Динамо» нужно время, чтобы сыграться»

Российский футбольный тренер Андрей Кобелев высказал мнение об игре московского «Динамо» в нынешнем сезоне.

«Собралась новая команда, футболисты еще должны сыграться. Им нужно время, чтобы понять, чего хочет тренерский штаб. Но при этом «Динамо» набирает очки, давно не проигрывает», - приводит слова Кобелева «РБ Спорт».

Напомним, что последний матч «бело-голубые» провели против «Сочи» на выезде. Поединок завершился вничью со счетом 3:3. После 14 туров чемпионата России подопечные Марцела Лички занимают пятое место в турнирной таблице, имея в своем активе 22 балла.