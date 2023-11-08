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«Ростов» не заинтересован в защитнике «Аргентинос Хуниорс»

08 Ноября 2023 • 13:19 Комментировать
Спартак Москва
...
Ростов
12.11 19:30

«Ростов» не заинтересован в услугах защитника клуба «Аргентинос Хуниорс» Марко ди Чезаре.

По информации «РБ Спорт», информация южноамериканских СМИ о возможном переходе 21-летнего аргентинского футболиста в «Ростов» на данный момент не соответствует действительности.

В текущем году ди Чезаре провёл за «Аргентинос Хуниорс» 29 матчей, в которых отметился тремя результативный передачами. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 2,5 миллиона евро.

После 14 туров РПЛ «Ростов» расположился на 11-м месте в турнирной таблице, набрав 17 очков. Свой следующий матч южане проведут 12 ноября против «Спартака». Начало — в 19:30 по московскому времени.

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