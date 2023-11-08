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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кобелев оценил шансы «Сочи» остаться в РПЛ

08 Ноября 2023 • 13:16 Комментировать

Бывший наставник столичного «Динамо» Андрей Кобелев поделился мнением о шансах «Сочи» сохранить прописку в Российской премьер-лиге.

«Сочи» - квалифицированная команда. Там собраны опытные исполнители, которые ведут игру. Сейчас они попали в яму. Думаю, у них большие шансы выбраться из зоны вылета», - приводит слова специалиста «РБ Спорт».

В последнем матче «Сочи» расписал результативную ничью с «Динамо» со счетом 3:3. После 14 туров южане занимают последнее место в турнирной таблице чемпионата России. Следующий поединок сочинская команда проведет на домашнем стадионе против казанского «Рубина».

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Кобелев Сочи
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