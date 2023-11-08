Кобелев оценил шансы «Сочи» остаться в РПЛ

Бывший наставник столичного «Динамо» Андрей Кобелев поделился мнением о шансах «Сочи» сохранить прописку в Российской премьер-лиге.

«Сочи» - квалифицированная команда. Там собраны опытные исполнители, которые ведут игру. Сейчас они попали в яму. Думаю, у них большие шансы выбраться из зоны вылета», - приводит слова специалиста «РБ Спорт».

В последнем матче «Сочи» расписал результативную ничью с «Динамо» со счетом 3:3. После 14 туров южане занимают последнее место в турнирной таблице чемпионата России. Следующий поединок сочинская команда проведет на домашнем стадионе против казанского «Рубина».