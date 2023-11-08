Агент Батчи отреагировал на слухи о трансфере в «Галатасарай»

Агент Эдуардо Мариньо, который представляет интересы полузащитника «Краснодара» Жоау Батчи, высказался насчет возможного трансфера своего клиента в стамбульский «Галатасарай».

«Уход Батчи летом в «Галатасарай» или клуб из МЛС следующим летом? Да, это возможно», - высказался агент в интервью Sport24.

В текущем сезоне Батчи поучаствовал в 18 поединках краснодарского клуба. Вингер забил один мяч и сделал четыре результативные передачи.

После 14 туров «Краснодар» набрал 31 очко. Подопечные Владимира Ивича лидируют в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на два балла.