Горлукович предсказал чемпиона России - это не «Краснодар»

Бывший защитник московского «Спартака» и сборной СССР Сергей Горлукович рассказал, кто станет чемпионом России в нынешнем сезоне.

«Зенит». Другого варианта нет. Хотя петербуржцы и резко сбавили, но потенциала команды достаточно, чтобы ликвидировать разрыв, а потом и удержать лидерство. В «Краснодар» не верю», - передает слова эксперта телеканал «Матч ТВ».

После 14 туров Премьер-лиги петербургский коллектив отстает от лидирующего «Краснодара» на два очка. В следующем туре команды проведут очную встречу на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Игра состоится 11 ноября.