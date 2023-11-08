Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Горлукович предсказал чемпиона России - это не «Краснодар»

08 Ноября 2023 • 12:42 Комментировать

Бывший защитник московского «Спартака» и сборной СССР Сергей Горлукович рассказал, кто станет чемпионом России в нынешнем сезоне.

«Зенит». Другого варианта нет. Хотя петербуржцы и резко сбавили, но потенциала команды достаточно, чтобы ликвидировать разрыв, а потом и удержать лидерство. В «Краснодар» не верю», - передает слова эксперта телеканал «Матч ТВ».

После 14 туров Премьер-лиги петербургский коллектив отстает от лидирующего «Краснодара» на два очка. В следующем туре команды проведут очную встречу на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Игра состоится 11 ноября.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Горлукович
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Ноября
12:42 · Россия. Премьер-лига
Горлукович предсказал чемпиона России - это не «Краснодар»
12:36 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» в 12-й раз сыграло со счётом 3:3 в чемпионатах России — это рекорд
12:22 · Россия. Премьер-лига
В «Факеле» рассказали о состоянии Аппаева и Брызгалова
12:12 · Россия. Премьер-лига
Аршавин: Футболистов уровня Малкома и Кузяева в «Зените» не появилось
12:09 · Россия. Премьер-лига
Мойзес: «Чалов может стать лучшим бомбардиром сезона»
11:58 · Россия. Премьер-лига
Рахимов: Мы хотим сделать ещё определенные приобретения
11:57 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Краснодара» Батчи может перейти в «Галатасарай»
11:48 · Россия. Премьер-лига
Червиченко: «Спартаку» можно забыть про золото и серебро»
11:41 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Пока мы не можем сказать, сыграет ли Кайо в этом году или нет»
11:33 · Россия. Премьер-лига
Аршавин назвал единственного российского футболиста, способного играть в АПЛ
11:26 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Если Ренан хорошо себя проявит в олимпийской сборной Бразилии, то будет вызван и в главную»
11:20 · Россия. Премьер-лига
Терёхин назвал клуб РПЛ, который может купить Тюкавина
11:13 · Россия. Премьер-лига
«Ницца» хочет перехватить трансферную цель «Зенита»
11:07 · Россия. Премьер-лига
Силкин: «Допускаю трансфер Тюкавина зимой»
11:01 · Россия. Премьер-лига
Аршавин ответил Дзюбе по поводу «Зенита»
Все новости
Рекомендуем