«Динамо» в 12-й раз сыграло со счётом 3:3 в чемпионатах России — это рекорд

Матч 14-го тура Российской премьер-лиги между «Сочи» и московским «Динамо» завершился вничью со счётом 3:3.

Таким образом, столичный клуб в 12-й раз завершил игру в чемпионате России с таким результатом, тем самым став единоличным лидером по этому показателю, об этом сообщает телеграм-канал «Цифроскоп». Ближайшим преследователем является «Спартак» (11).

Напомним, что после первого тайма подопечные Марцела Лички вели с преимуществом в два мяча, но по итогу дважды пропустили во второй половине.

«Динамо» за тур до конца первого круга занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.