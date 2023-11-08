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Гладилин: «Спартак» и «Зенит» - самые укомплектованные команды в РПЛ» эксклюзив

08 Ноября 2023 • 13:05 Комментировать
Зенит
...
Краснодар
11.11 19:30

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» оценил подбор футболистов «красно-белых» и «Зенита».

«По подбору футболистов «Спартак» сейчас укомплектован сильнее всех в чемпионате России. «Зенит», может быть, с ним по этому компоненту на одном уровне находится. Это самые укомплектованные команды в РПЛ», — сказал Гладилин.   

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает шестое место, набрав 21 очко после 14 туров. В следующем матче «красно-белые» сыграют против «Ростова» на домашней арене. «Зенит» идёт вторым в РПЛ с 29 очками, в 15-м туре команда под руководством Сергея Семака сыграет против «Краснодара» в Санкт-Петербурге. За прямой текстовой трансляцией матча следить можно здесь.


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Евро-Футбол.Ру,
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