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В «Факеле» рассказали о состоянии Аппаева и Брызгалова

08 Ноября 2023 • 12:22 Комментировать
Факел
...
ЦСКА Москва
11.11 14:00

Руководитель пресс‑службы «Факела» Павел Горячев высказался о состоянии футболистов Хызыра Аппаева и Сергея Брызгалова, которые получили повержедения в матче 14-го тура Российской премьер-лиги против грозненского «Ахмата» (1:2).

«С ними работает медицинский штаб, они восстанавливаются», - приводит слова Горячева «Матч ТВ».

Стоит отметить, что специалист не стал отвечать на вопрос о возможном участии игроков в матче против ЦСКА, который состоится в субботу, 11 ноября.

После 14 туров подопечные Сергея Ташуева занимают десятое место в турнирной таблице, опережая зону стыковых игр на пять баллов. 

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Сергей Брызгалов Хызыр Аппаев Павел Горячев ещё теги

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