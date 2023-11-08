В «Факеле» рассказали о состоянии Аппаева и Брызгалова

Руководитель пресс‑службы «Факела» Павел Горячев высказался о состоянии футболистов Хызыра Аппаева и Сергея Брызгалова, которые получили повержедения в матче 14-го тура Российской премьер-лиги против грозненского «Ахмата» (1:2).

«С ними работает медицинский штаб, они восстанавливаются», - приводит слова Горячева «Матч ТВ».

Стоит отметить, что специалист не стал отвечать на вопрос о возможном участии игроков в матче против ЦСКА, который состоится в субботу, 11 ноября.

После 14 туров подопечные Сергея Ташуева занимают десятое место в турнирной таблице, опережая зону стыковых игр на пять баллов.