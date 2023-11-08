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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Аршавин: Футболистов уровня Малкома и Кузяева в «Зените» не появилось

08 Ноября 2023 • 12:12 Комментировать
Зенит
...
Краснодар
11.11 19:30

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин высказался о результатах питерского клуба в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

Экс-игрок сборной России отметил, что команда с берегов Невы провела стартовый отрезок с пробуксовкой, и считает, что это связано с тем, что у них не появилось футболистов уровня Малкома и Далера Кузяева.

«Сергей Богданович определялся, как играть — в четыре защитника или пять. Посмотрим, впереди важный матч против «Краснодара». Это тот момент, где «Зенит» может переломить сезон», - приводит слова Аршавина «Спорт-Экспресс».

Напомним, что матч между «Зенитом» и «Краснодаром» состоится в субботу, 11 ноября. 

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