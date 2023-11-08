Мойзес: «Чалов может стать лучшим бомбардиром сезона»

Защитник ЦСКА Мойзес высказался об игре своего одноклубника Фёдора Чалова.

По мнению бразильца, российский нападающий способен стать лучшим бомбардиром текущего сезона.

«Чалов — сильный футболист, как и Заболотный. Эти парни забивают очень важные голы для нас. Кто из этих футболистов может стать лучшим бомбардиром сезона? Чалов», — цитирует Мойзеса Metaratings.

В нынешнем розыгрыше чемпионата России 25-летний Чалов провёл за ЦСКА 14 матчей, в которых забил восемь голов и отдал одну результативную передачу. На данный момент нападающий «армейцев» занимает вторую строчку в рейтинге лучших бомбардиров сезона, отставая от зенитовца Матео Кассьерры на три мяча.