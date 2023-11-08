В «Спартаке» приняли решение по Абаскалю

В московском «Спартаке» обозначили позицию относительно главного тренера команды Гильермо Абаскаля. Испанского специалиста точно не уволят в ближайший месяц.

Как стало известно журналистам «РБК Спорт», Абаскаль продолжит работать с командой. Решение о его будущем будет принято зимой, когда наступит перерыв в чемпионате.

По итогам 14 туров Российской премьер-лиги «красно-белые» набрали 21 очко и занимают шестое место в турнирной таблице. «Спартак» отстает от лидирующего «Краснодара» на десять баллов. Следующий матч подопечные Абаскаля проведут против «Ростова» 12 ноября на «Открытие Банк Арене»