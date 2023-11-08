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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Рахимов: Мы хотим сделать ещё определенные приобретения

08 Ноября 2023 • 11:58 Комментировать
Сочи
...
Рубин
12.11 19:00

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался о планах казанского клуба на зимнее трансферное окно.

Специалист отметил, что в команде хотят сделать определённые приобретения, чтобы усилить конкуренцию, ведь нужно выдать максимум по количеству очков.

«Но в то же время я понимаю, что сборы будут важнейшими. Плюс, если кто-то придет, то можно выстроить игру, что команда будет выглядеть на 20-30 процентов по-другому», - заявил Рахимов в передаче «Футбол России» на телеканале «Россия-24».

После 14 туров Российской премьер-лиги «Рубин» занимает девятое место в турнирной таблице, а отрыв от зоны стыковых игр составляет шесть баллов. 

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Рашид Рахимов

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