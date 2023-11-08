Игрок «Краснодара» Батчи может перейти в «Галатасарай»

Полузащитник «Краснодара» Жоау Батчи может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

Как сообщает «РБ Спорт», интерес к ангольскому футболисту проявляет «Галатасарай» и несколько клубов МЛС. При этом отмечается, что до переговоров дело пока на дошло, но Батчи может быть продан следующим летом.

Напомним, Батчи перешёл в «Краснодар» в сентябре прошлого года из «Шавиша». Сейчас портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Анголы в 3,5 миллиона евро.

В текущем сезоне 25-летний полузащитник провёл за «Краснодар» 18 матчей, в которых забил один гол и отдал четыре результативные передачи.