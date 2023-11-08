Червиченко: «Спартаку» можно забыть про золото и серебро»

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко считает, что у подопечных Гильермо Абаскаля нет шансов побороться за чемпионский титул в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«То, что «Спартак» в этом сезоне может побороться за чемпионство - это бред. Надо быть реалистами. Отставание - 10 очков от первого места, от второго - 8. Про золото и серебро можно забыть», - передает слова Червиченко Metaratings.ru.

После 14 туров Российской премьер-лиги «красно-белые» набрали 21 очко и занимают шестое место в турнирной таблице. Ближайший матч «народная команда» проведет против «Ростова» 12 ноября на «Открытие Банк Арене».