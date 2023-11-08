Агент: «Пока мы не можем сказать, сыграет ли Кайо в этом году или нет»

Нето Хеновес, агент защитника «Краснодара» Кайо, подтвердил информацию о возвращении своего клиента в Россию.

Напомним, что в настоящий момент бразильский футболист восстанавливается после травмы, которую он получил в матче шестого тура РПЛ против «Факела» (0:0).

«Кайо вернулся в Россию. Сейчас он продолжает восстанавливаться в Краснодаре. Пока мы не можем сказать, сыграет ли защитник в этом году или нет», — цитирует Хеновеса «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 28-летний Кайо провёл за «Краснодар» семь матчей, отметившись в них одним забитым голом. После 14 туров РПЛ «быки» возглавляют турнирную таблицу, опережая своего ближайшего преследователя «Зенит» на два очка.