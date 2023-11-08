Аршавин назвал единственного российского футболиста, способного играть в АПЛ

Бывший форвард петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин рассказал, кто из российских футболистов может заиграть в чемпионате Англии.

«Скорее всего, не хватает уровня, хотя Головин мог бы потянуть - только он. Может, Захарян, но со временем», - передает слова Аршавина «Спорт-Экспресс».

Головин выступает в чемпионате Франции за «Монако». 27-летний россиянин принял участие в десяти поединках нынешнего сезона Лиги 1, в которых записал на свой счет пять забитых мячей и две голевые передачи. Александра два месяца подряд признавали лучшим футболистом команды.