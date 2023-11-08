Агент: «Если Ренан хорошо себя проявит в олимпийской сборной Бразилии, то будет вызван и в главную»

Луис Фернандо Гарсия, агент защитника «Зенита» Роберта Ренана, поделился мнением о вызове 20-летнего футболиста в олимпийскую сборную Бразилии.

По мнению агента, у Ренана есть все шансы в будущем оказаться в первой сборной Бразилии.

«Вызов Ренана в олимпийскую сборную — это очень здорово. Я уверен, если он хорошо себя проявит в олимпийской сборной, то в ближайшие годы будет вызываться и в главную», — цитирует агента Metaratings.

В текущем сезоне Ренан провёл за «Зенит» восемь матчей, не сумев отметиться в них результативными действиями. Ранее сообщалось, что бразилец недоволен своим игровым временем, поэтому зимой может покинуть петербургский клуб.