Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент: «Если Ренан хорошо себя проявит в олимпийской сборной Бразилии, то будет вызван и в главную»

08 Ноября 2023 • 11:26 Комментировать
Зенит
...
Краснодар
11.11 19:30

Луис Фернандо Гарсия, агент защитника «Зенита» Роберта Ренана, поделился мнением о вызове 20-летнего футболиста в олимпийскую сборную Бразилии.

По мнению агента, у Ренана есть все шансы в будущем оказаться в первой сборной Бразилии.

«Вызов Ренана в олимпийскую сборную — это очень здорово. Я уверен, если он хорошо себя проявит в олимпийской сборной, то в ближайшие годы будет вызываться и в главную», — цитирует агента Metaratings.

В текущем сезоне Ренан провёл за «Зенит» восемь матчей, не сумев отметиться в них результативными действиями. Ранее сообщалось, что бразилец недоволен своим игровым временем, поэтому зимой может покинуть петербургский клуб.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сборная Бразилии Луис Фернандо Гарсия Роберт Ренан ещё теги

Новости по матчу

12:12
Аршавин: Футболистов уровня Малкома и Кузяева в «Зените» не появилось
11:57
Игрок «Краснодара» Батчи может перейти в «Галатасарай»
11:41
Агент: «Пока мы не можем сказать, сыграет ли Кайо в этом году или нет»
09:47
Кади назвал «Ростов» самым принципиальным соперником «Краснодара»
22:35
​Самсонов: «Зенит» обыграет «Краснодар»
17:04
Данни верит, что «Зенит» обыграет «Краснодар» и выйдет на первое место в РПЛ
16:41
«Сергеев занимает место Дзюбы» — Боярский
16:07
Нападающий «Краснодара» Кордоба: «Мы не зависим от «Зенита», нам нужно сфокусироваться только на себе»
15:35
Представитель Кайо рассказал о состоянии игрока «Краснодара»
14:14
Желудков: «Кассьерра сможет стать лучшим бомбардиром чемпионата России в этом сезоне»
14:02
Кайо вернулся в Россию
12:34
В «Зените» рассказали, когда ждут возвращения Марио Фернандеса на поле
11:19
Зенит – Краснодар: рискованный прогноз и ставка на матч 11 ноября 2023 года Премьер-лиги России
09:40
​«Матч ТВ» покажет три матча чемпионата России в ближайшие выходные
19:27
Кечинов: Если «Зенит» обыграет «Краснодар», то всё станет понятно 1
17:10
Дркушич заявил, что «Краснодар» может прервать чемпионскую серию «Зенита»
16:45
Погребняк: Мне кажется, порой «Зениту» скучновато играть в чемпионате
16:18
Мостовой – о матче «Зенит» - «Краснодар»: Эта игра не будет определяющим в борьбе за чемпионство
16:05
Тарханов сомневается, что «Краснодар» станет чемпионом
15:25
Глушаков: «У «Краснодара» есть все шансы обыграть «Зенит»
14:40
Сёмин: «Краснодар» ни в чём не уступает «Зениту»
14:17
Синицын: «Краснодар» никогда не боялся «Зенит»
13:12
Кордоба: «Сколько я забью «Зениту»? Это вообще не важно, главное, чтобы «Краснодар» выиграл»
09:26
Семак — о матче с «Краснодаром»: «Гораздо важнее, кто уйдёт на первом месте на зимнюю паузу»
19:44
Абаев отметил преимущество «Зенита» в чемпионской гонке РПЛ
19:36
Боков считает, что «Краснодар» будет лидировать в РПЛ до зимней паузы
17:59
Гранат: Матч «Зенита» и «Краснодара» не станет определяющим в борьбе за титул
17:59
Олусегун прокомментировал борьбу с «Зенитом» за лидерство в турнирной таблице РПЛ
17:44
Гранат считает, что «Зенит» уйдёт на зимний перерыв лидером РПЛ
17:30
Синицын: «Очная встреча «Краснодара» и «Зенита» всё расставит по своим местам»
17:20
Синицын — о «Зените»: «Не сказать, что они с какой-то лёгкостью набирают очки»
16:20
Кордоба забил в четырёх из пяти последних туров РПЛ
16:01
Агент Васильева: «Дима не готов рассматривать другие команды, кроме «Зенита»
15:12
Агент Васильева надеется, что хавбек «Зенита» до конца года вернётся в общую группу
11:54
Агент Нестора: «Трансфер в «Зенит»? Родриго интересен многим клубам»
22:21
Михаил Кержаков поделился ожиданиями от матча против «Краснодара»
21:41
Погребняк: «Всё решится в Санкт-Петербурге 11 ноября»
13:06
Защитник «Зенита» Чистяков: Меня совсем не удивило первое место «Краснодара»
16:00
Балахнин: Матч против «Зенита» многое покажет в отношении чемпионских амбиций «Краснодара»
15:29
Игрок «Зенита» Чистяков назвал битвой года предстоящий матч с «Краснодаром»
18:37
Бышовец: «Зенит» будет иметь преимущество над «Краснодаром»
Показать ещё
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ КРАСНОДАР
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Ноября
12:22 · Россия. Премьер-лига
В «Факеле» рассказали о состоянии Аппаева и Брызгалова
12:12 · Россия. Премьер-лига
Аршавин: Футболистов уровня Малкома и Кузяева в «Зените» не появилось
12:09 · Россия. Премьер-лига
Мойзес: «Чалов может стать лучшим бомбардиром сезона»
11:58 · Россия. Премьер-лига
Рахимов: Мы хотим сделать ещё определенные приобретения
11:57 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Краснодара» Батчи может перейти в «Галатасарай»
11:48 · Россия. Премьер-лига
Червиченко: «Спартаку» можно забыть про золото и серебро»
11:41 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Пока мы не можем сказать, сыграет ли Кайо в этом году или нет»
11:33 · Россия. Премьер-лига
Аршавин назвал единственного российского футболиста, способного играть в АПЛ
11:26 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Если Ренан хорошо себя проявит в олимпийской сборной Бразилии, то будет вызван и в главную»
11:20 · Россия. Премьер-лига
Терёхин назвал клуб РПЛ, который может купить Тюкавина
11:13 · Россия. Премьер-лига
«Ницца» хочет перехватить трансферную цель «Зенита»
11:07 · Россия. Премьер-лига
Силкин: «Допускаю трансфер Тюкавина зимой»
11:01 · Россия. Премьер-лига
Аршавин ответил Дзюбе по поводу «Зенита»
10:55 · Россия. Премьер-лига
Аршавин высказал мнение о трансфере Фернандеса в «Зенит»
10:52 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Спартака» Чернов — о выходе в старте на матч с «Локомотивом»: «Наверное, больше некого было выпускать»
Все новости
Рекомендуем