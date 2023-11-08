Терёхин назвал клуб РПЛ, который может купить Тюкавина

Экс-игрок московского «Динамо» Олег Терёхин высказался о карьере форварда «бело-голубых» Константина Тюкавина.

«Другой клуб? Наверняка у него есть предложение. Скорее всего, «Зенит» его хочет. Не думаю, что Тюкавин может уехать за границу. Рановато ему. «Зенит» по условиям может перебить «Динамо», - рассказал эксперт «Чемпионату».

21-летний нападающий выступает за «Динамо» с января 2021 года. Контракт Тюкавина с московским клубом рассчитан до середины следующего года. Трансферная стоимость нападающего составляет восемь миллионов евро.

В текущем сезоне РПЛ форвард провел 14 матчей и забил пять голов.