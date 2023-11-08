«Ницца» хочет перехватить трансферную цель «Зенита»

Атакующий полузащитник бразильского «Флуминенсе» Джон Ариас имеет вариант продолжения карьеры в чемпионате Франции. По сообщениям журналиста Жуана Фелипе Кадэвида, подписать игрока хочет «Ницца».

Согласно данным инсайдера, руководство французского клуба сделало предложение колумбийцу, на которого также претендует петербургский «Зенит». Ранее сообщалось, что питерцы предлагали за Ариаса 12 миллионов евро, но получили отказ.

Контракт вингера с бразильским клубом рассчитан до середины 2026 года. Эксперты Transfrmarkt оценивают стоимость Ариаса в восемь миллионов евро.