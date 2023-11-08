10 лучших игроков «Спартака» после ухода Романцева

На днях вышла первая серия сериала, посвященная «Спартаку» эпохи Олега Романцева. В честь этого были выбраны лучшие игроки «красно-белых», игравшие в то время. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» решило продолжить эту традицию и выбрать 10 лучших футболистов клуба в построманцевскую эпоху.

19 июня 2003 года Олег Романцев покинул «Спартак». Эти 20 лет нельзя признать успешными для «красно-белых» – за это время москвичи выиграли одно чемпионство, один Кубок России и один Суперкубок страны. Тем не менее за это время в составе команды успели поиграть многие отличные игроки, так что выбрать даже десятку лучших довольно сложно.

Веллитон

Бразилец дважды становился лучшим бомбардиром Премьер-лиги и вошёл в пятерку игроков «Спартака», которые забили наибольшее количество голов в чемпионатах России. Его связка с Алексом могла принести «Спартаку» золотые медали, и, возможно, так и было бы, не потеряй «красно-белые» Владимира Быстрова, который был другим крылом атаки. Правда, у Веллитона была одна черта, которая не позволяет ему подняться в нашем рейтинге выше. Он забивал много, но вот в самых важных матчах это случалось редко. За всю карьеру в России Веллитон по два раза забил в ворота ЦСКА и «Зенита», однажды отличился в Лиге чемпионов и всего два точных удара сделал во втором по значимости еврокубке. Возможно, именно мячей в решающих матчах «Спартаку» в то время и не хватило. Справедливости ради отметим, что конец карьеры в стане «красно-белых» у Веллитона получился смазанным. После несправедливой дисквалификации за фол на Акинфееве форвард так и не вернулся на свой прежний уровень.

Владимир Быстров

Наверное, у фанатов «Спартака» вскипает кровь при виде Владимира Быстрова в списке лучших игроков команды за какой-то период. Однако сложно идти против истины. Быстров был одним из лучших игроков «красно-белых» второй половины нулевых. Лучше всего этот тезис доказывают сами болельщики «Спартака», упрекая хавбека в уходе в середине сезона-2009, так как во многом он лишил команду возможности побороться за чемпионство. Скорость Быстрова давала «красно-белым» невероятное преимущество, которым идеально умел пользоваться Алекс, находя своими забросами вингера. А уж игры против бывшего и будущего клуба «Зенита» хавбеку удавались особенно. Не вернись Быстров в Санкт-Петербург, он бы точно навсегда был в сердце болельщиков «Спартака».

Неманья Видич

Возможно, многие поспорят с десятым местом серба в нашем рейтинге, но дело в том, что он отыграл в «Спартаке» ярко, но слишком мало. Видич пришёл в команду по ходу сезона-2004, но быстро стал лидером обороны. Уже в следующем сезоне «красно-белые» завоевали серебряные медали, причём во многом благодаря надёжной защите. Сам Видич был признан лучшим футболистом Сербии 2005 года. Уже в январе 2006-го защитник перебрался в «Манчестер Юнайтед», где стал звездой топ-уровня. «Спартак» же с тех пор ищет нового игрока в центр обороны, который смог бы дать такую же надёжность.

Стипе Плетикоса

Пожалуй, лучший вратарь «Спартака» после ухода Олега Романцева. До прихода Плетикосы ворота команды защищал любимец болельщиков Войцех Ковалевски. Поляку было не отказать в характере, но его нельзя было назвать «стеной». В 2006-м именно ошибки Ковалевски во многом лишили «Спартак» золотых медалей. На его фоне Плетикоса был тем вратарём, который не просто избегал ошибок, но своими действиями не раз буквально выигрывал матчи «красно-белым». На счету хорвата множество невероятных сейвов. Тем страннее выглядело решение Валерия Карпина, когда он усадил Плетикосу на скамейку, предпочтя ему Сослана Джанаева в 2009-м из-за лимита на легионеров. И все помнят, что в конце того сезона именно вратарские ошибки лишили «Спартак» золота.

Фернандо

Когда Фернандо появился в «Спартаке», все сразу поняли, что не зря полузащитник приобрёл опыт, выступая в сборной Бразилии. В лучшей форме хавбек просто забирал центр поля под свой контроль. Фернандо делал то, что требовалось на этой позиции – он отнимал мяч и начинал атаку за атакой своей команды. В годы его выступления игру «Спартака» можно было оценивать по точности передач бразильца: когда она была выше 90%, то москвичи действовали с преимуществом, когда меньше, то тут же случались проблемы. Добавим к этому волшебные удары Фернандо со штрафных, которые часто приносили команде победы. Однако главной проблемой бразильца была его мотивация. После чемпионского сезона он далеко не всегда мог собраться, что отражалось на результате. Проведи Фернандо больше времени с должным настроем в команде, он бы и в нашем рейтинге оказался бы выше.

Денис Глушаков

Ещё один игрок, к которому фанаты «Спартака» не питают нежных чувств, но против правды не пойти. Глушаков был сердцем команды, которая по итогам сезона-2016/17 завоевала золото. «Это похороны» – главный мем того чемпионата, связанный с именем капитана команды. Глушаков своими голами принес «Спартаку» множество очков, у него тогда летело просто всё. Он и до чемпионского сезона играл заметную роль, и даже в постчемпионский период на фоне конфликта с Массимо Каррерой старался приносить «красно-белым» пользу. Пожалуй, их разногласия и стали причиной, почему «золотой» «Спартак» не смог продолжить свой поступательный путь.

Роман Зобнин

Полузащитник – один из символов «Спартака» в последние годы. Зобнин перебрался в стан «красно-белых» аккурат перед чемпионским сезоном. Россиянин приходил скорее в статусе игрока ротации, но сразу же пробился в основу и стал просто незаменимым. Энергия Зобнина во многом стала определяющей в механизме Массимо Карреры. Зобнин всегда действовал и продолжает действовать на благо команды, из-за чего успел переиграть на множестве разных позиций. Его сложно назвать ярким футболистом, но это был тот самый необходимый винтик, на который всегда можно было положиться. В некотором роде Зобнин стал продолжателем дела Виктора Булатова в команде Олега Романцева.

Роман Павлюченко

Форвард успел в «Спартаке» поработать под руководством Олега Романцева буквально полгода, и именно он сделал результативную передачу на Егора Титова в финале Кубка России-2003, который принёс прославленному наставнику последний его трофей. Тем не менее лучшие годы в стане «красно-белых» Павлюченко провёл уже под руководством других наставников. Форвард дважды становился лучшим бомбардиром Премьер-лиги, он забивал за клуб в Лиге чемпионов и Кубке УЕФА. Павлюченко – третий в списке лучших бомбардиров «Спартака» в истории чемпионатов России и десятый за всю историю клуба. Тем обиднее лично для форварда, что трижды при нём «красно-белые» становились вторыми в таблице, не забравшись выше.

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Лучшие бомбардиры «Спартака» в чемпионатах России

№ Игрок Количество голов 1 Куинси Промес 91 2 Егор Титов 87 3 Роман Павлюченко 69 4 Андрей Тихонов 68 5 Веллитон 57

Алекс

С точки зрения понимания игры, её эстетики, пожалуй, не было после ухода Романцева в «Спартаке» более умного футболиста. Алекс был «десяткой», которая уже выходит из моды. Бразилец владел большим футбольным интеллектом, потрясающей техникой и настоящей волшебной левой ногой. Алекс умел одной передачей взломать оборону соперника, а мог просто за счёт индивидуального мастерства уложить мяч в сетку со штрафного или с игры. Хавбека в бытность игроком «Спартака» вызывали в сборную Бразилии. В 2011-м из-за проблем со здоровьем у ребёнка Алекс уехал на родину, что стало большой потерей для команды

Куинси Промес

Выбрать лучшего игрока в истории «Спартака» после ухода Олега Романцева легко. Куинси Промес пришёл в «Спартак» в 2014-м, через четыре года уехал в «Севилью», но в 2021-м вернулся в команду. Все успехи клуба после Олега Романцева связаны с именем нидерландца. В чемпионском сезоне-2016/17 Промес набрал 21 очко по системе «гол+пас», забив в ворота «Томи» гол, который формально стал золотым. На счету нидерландца победный гол в финале Кубка России в 2022-м. Промес уже стал лучшим бомбардиром «Спартака» в истории чемпионатов России, а в ближайшее время он войдёт в пятёрку лучших в истории клуба, если считать все турниры.

Лучшие бомбардиры в истории «Спартака»

№ Игрок Количество голов 1 Никита Симонян 162 2 Сергей Родионов 155 3 Галимзян Хусаинов 129 4 Фёдор Черенков 129 5 Юрий Гаврилов 115 6 Куинси Промес 111

Роман Андреев