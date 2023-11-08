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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Силкин: «Допускаю трансфер Тюкавина зимой»

08 Ноября 2023 • 11:07 Комментировать

Российский футбольный специалист Сергей Силкин поделился мнением о дальнейшей карьере нападающего столичного «Динамо» Константина Тюкавина. Эксперт не стал исключать переход игрока в зимнее трансферное окно.

«Допускаю уход Тюкавина зимой. Он неплохой нападающий. Если перейдёт в «Зенит», только время может показать, будет ли это ошибкой. Для «Динамо» будет потерей его уход», - приводит слова эксперта «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 21-летний нападающий сыграл 14 поединков. Тюкавин отметился пятью забитыми мячами и тремя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Динамо Москва Сергей Силкин Константин Тюкавин ещё теги
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