Силкин: «Допускаю трансфер Тюкавина зимой»

Российский футбольный специалист Сергей Силкин поделился мнением о дальнейшей карьере нападающего столичного «Динамо» Константина Тюкавина. Эксперт не стал исключать переход игрока в зимнее трансферное окно.

«Допускаю уход Тюкавина зимой. Он неплохой нападающий. Если перейдёт в «Зенит», только время может показать, будет ли это ошибкой. Для «Динамо» будет потерей его уход», - приводит слова эксперта «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 21-летний нападающий сыграл 14 поединков. Тюкавин отметился пятью забитыми мячами и тремя результативными передачами.