Аршавин ответил Дзюбе по поводу «Зенита»

Экс-игрок петербургского «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал слова нападающего московского «Локомотива» Артёма Дзюбы, назвавшего команду «Зенит Рио-де-Жанейро».

«Много легионеров? Это данность, которую надо принять. Я бы не противопоставлял город... «Зенит» из Санкт-Петербурга, Ленинграда. Если бы были россияне лучше, они бы играли», - передает слова Аршавина «Спорт-Экспресс».

«Зенит» пять раз подряд становился чемпионом России. В нынешнем розыгрыше Премьер-лиги петербургский коллектив занимает второе место после 14 туров. Подопечные Сергея Семака отстают от лидирующего «Краснодара» на два балла.