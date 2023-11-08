Аршавин высказал мнение о трансфере Фернандеса в «Зенит»

Экс-футболист петербургского «Зенита» Андрей Аршавин высказался о новичке команды Марио Фернандесе, которого раскритиковали за трансфер в стан «сине-бело-голубых». До этого защитник долгое время выступал за столичный ЦСКА.

«Понимаю болельщиков ЦСКА. Они думали, что он их «не предаст» и не перейдет в другой российских клуб. Он об этом же говорил. Надо поопытнее быть, не торопиться со словами», - приводит слова Аршавина «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Фернандес защищал цвета «армейцев» с 2012 по 2022 год. В петербургский клуб 33-летний футболист перешел минувшим летом.