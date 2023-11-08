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Игрок «Спартака» Чернов — о выходе в старте на матч с «Локомотивом»: «Наверное, больше некого было выпускать»

08 Ноября 2023 • 10:52 Комментировать
Спартак Москва
...
Ростов
12.11 19:30

Защитник «Спартака» Никита Чернов после матча 14-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:1) высказался о своём первом появлении в стартовом составе «красно-белых» в текущем розыгрыше чемпионата России.  

«Как видите, наверное, больше некого было выпускать на эту позицию. Один защитник остался, поэтому я использовал свой шанс. Посмотрим, что дальше будет», — цитируют Чернова «Известия».

В нынешнем сезоне 27-летний Чернов провёл за «Спартак» девять матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

В ближайшем 15-м туре РПЛ «красно-белые» встретятся с «Ростовом». Этот матч состоится 12 ноября и начнётся он в 19:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Никита Чернов

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