Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», приоритетной задачей «Спартака» на зимнее трансферное окно, помимо покупки нападающего, является подписание опорного полузащитника в случае ухода Кристофера Мартинса, интерес к которому проявляют зарубежные клубы.

Напомним, Мартинс перешёл в «Спартак» в январе 2022 года из швейцарского «Янг Бойз». В составе «красно-белых» 26-летний футболист успел провести 56 матчей, забить шесть голов и отдать девять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Люксембурга в 4,5 миллиона евро.

В 14 турах текущего розыгрыша чемпионата России «Спартак» набрал 21 очко и сейчас занимает шестое место в турнирной таблице.