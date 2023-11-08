Давила: «Потихоньку учу русский язык, уже понимаю базовые вещи»

Чилийский нападающий ЦСКА Виктор Давила сообщил, что приступил к изучению русского языка для того, чтобы ему было легче общаться в команде.

«Потихоньку учу русский язык, уже понимаю базовые вещи. Хочется выучить русский, чтобы с помощью него ещё лучше выстроить отношения с игроками и тренерским штабом клуба», — цитирует Давилу Sport24.

Напомним, Давила перешёл в ЦСКА минувшим летом из мексиканского «Леона» за 5 миллионов евро. В составе «армейцев» 26-летний нападающий успел провести 10 матчей, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.

После 14 туров РПЛ ЦСКА занимает третью строчку в турнирной таблице, набрав 24 очка. Свой ближайший матч «красно-синие» проведут 11 ноября против воронежского «Факела».