Аршавин - о санкциях: «Российский футбол пострадал, клубы лишились денег»

Экс-игрок петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин высказался о том, как повлияли санкции на отечественный футбол.

«Наш футбол пострадал. Клубы лишились денег. Кто-то не может получить деньги за трансфер. Наши дети не участвуют в европейских турнирах. Конечно, это все наложит отпечаток», - приводит слова Аршавина «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в феврале прошлого года ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях. В связи с этим национальная команда может проводить исключительно товарищеские матчи.