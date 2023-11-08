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Аршавин ответил, нужен ли «Зениту» Алексей Миранчук

08 Ноября 2023 • 10:08 Комментировать

Бывший форвард сборной России и «Арсенала» Андрей Аршавин высказался по поводу потенциального трансфера полузащитника Алексея Миранчука в петербургский «Зенит».

«Если бы это было раньше, я бы точно сказал, что надо брать. Сейчас уже сомнения. Он слишком статичен. Может, в России он будет играть по-другому. Но для современного футбола, мне кажется, он статичен», - рассказал Аршавин в беседе с корреспондентом «Спорт-Экспресса».

Миранчук сейчас является игроком «Атланты». Контракт 28-летнего россиянина с итальянским клубом рассчитан до конца июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Алексея в девять миллионов евро.

В нынешнем сезоне Серии А хавбек провел три матча без голевых действия.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Андрей Аршавин Аталанта Алексей Миранчук ещё теги
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