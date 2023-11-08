Аршавин ответил, нужен ли «Зениту» Алексей Миранчук

Бывший форвард сборной России и «Арсенала» Андрей Аршавин высказался по поводу потенциального трансфера полузащитника Алексея Миранчука в петербургский «Зенит».

«Если бы это было раньше, я бы точно сказал, что надо брать. Сейчас уже сомнения. Он слишком статичен. Может, в России он будет играть по-другому. Но для современного футбола, мне кажется, он статичен», - рассказал Аршавин в беседе с корреспондентом «Спорт-Экспресса».

Миранчук сейчас является игроком «Атланты». Контракт 28-летнего россиянина с итальянским клубом рассчитан до конца июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Алексея в девять миллионов евро.

В нынешнем сезоне Серии А хавбек провел три матча без голевых действия.