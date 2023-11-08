Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о том, у какого клуба РПЛ самая сильная скамейка запасных.

«Конечно, у «Зенита»! Я скажу, что у «Краснодара» тоже неплохие игроки на скамейке, которые в любой момент могут усилить команду. «Спартак» тоже можно отнести в этот список, но «красно-белые» пока что плохо этим пользуются», — сказал Тарханов.

После 14 туров на первом месте в чемпионате России идёт «Краснодар», который набрал 31 очко. «Зенит» расположился на второй строчке, в активе у команды 29 очков, и ЦСКА замыкает тройку лучших с 24 очками.