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Аршавин: «Тюкавин не продлил контракт с «Динамо»? Молодец!»

08 Ноября 2023 • 10:05 Комментировать
Динамо Москва
...
Оренбург
12.11 16:30

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин высказался о том, что игрок «Динамо» Константин Тюкавин пока не продлил контракт с московским клубом.

Напомним, действующее соглашение 21-летнего футболиста с «бело-голубыми» рассчитано до середины следующего года. По оценке авторитетного портала Transfermarkt, стоимость Тюкавина сейчас составляет 8 миллионов евро. Ранее сообщалось, что молодой россиянин интересен «Зениту».

«Молодец, ха-ха! Мне он интересен. Я недавно был на стажировке у Марцела Лички, он шутил, что Аршавин посмотрел на Тюкавина — и тот уже стоит не десять, а максимум миллион, исходя из того, как выглядит. Если когда-нибудь клубы договорятся, это будет сделано не через меня», — приводит слова Аршавина «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Тюкавин провёл за «Динамо» 18 матчей, в которых забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
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