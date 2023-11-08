Аршавин оценил перспективы Коваленко в «Зените»

Бывший футболист петербургского «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о перспективах хавбека Александра Коваленко в стане «сине-бело-голубых». В СМИ ходят слухи, что игрок может отправиться в аренду.

«Коваленко - безусловный талант. Ему нужно немного подождать. Уход в аренду зимой? Думаю, что малореально. У «Зенита» не такая большая обойма на данный момент», - приводятся слова Аршавина на страницах «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Александр пополнил ряды петербургского клуба в летнее трансферное окно. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в десяти матчах «Зенита», в которых записал на свой счет одну голевую передачу.