Аршавин: «Бакаев - немолодой футболист, его деньгами не убивали»

Бывший футболист петербургского «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о том, может ли Александр Коваленко повторить судьбу Зелимхана Бакаева.

«Бакаев - немолодой игрок. Его деньгами не убивали. Думаю, была такая же зарплата, как в «Спартаке». Коваленко... Пока он проигрывает конкуренцию. В «Зените» очень сильные футболисты», - приводит слова Аршавина «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Бакаев в сентябре покинул Россию и перебрался в ОАЭ на правах аренды. Полузащитник будет выступать за клуб «Аль-Вахда» до июня следующего года. Его трансферная стоимость оценивается в два миллиона.