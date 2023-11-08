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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кади назвал «Ростов» самым принципиальным соперником «Краснодара»

08 Ноября 2023 • 09:47 Комментировать
Зенит
...
Краснодар
11.11 19:30

Полузащитник «Краснодара» Кади назвал «Ростов» самым принципиальным соперником своей команды.

По словам бразильского футболиста, именно перед противостоянием с командой Валерия Карпина чувствовался дух особого соперничества в раздевалке «Краснодара».

«Наш главный соперник! Именно перед матчем с ним я увидел дух особого соперничества в раздевалке. Можно ли назвать игры с «Ростовом» «класико»? Мне кажется, да», — цитирует Кади РИА Новости.

Напомним, «Краснодар» и «Ростов» встречались между собой в матче 11-го тура РПЛ. Тогда волевую победу одержали «быки» (3:2), проигрывая по ходу встречи со счётом 0:2.

После 14 туров чемпионата России «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, опережая 11-й «Ростов» на 14 очков.

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