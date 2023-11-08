Глушаков не хочет видеть судей из Саудовской Аравии в РПЛ

Экс-футболист московского «Спартака» Денис Глушаков отреагировал на новость о сотрудничестве с Саудовской Аравией и Катаром в области судейства.

«Что им здесь делать, я не могу понять?! Не вижу смысла везти судей из Саудовской Аравии. Если белорусы будут участвовать в РПЛ, то и их арбитры у нас - это будет правильно и честно», - передает слова Глушакова телеканал «Матч ТВ».

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги команды провели 14 туров. Первое место с 31 очком занимает «Краснодар». Идущий вторым петербургский «Зенит» отстает от лидера на два балла. Топ-3 замыкает московский ЦСКА, набравший 24 очка.