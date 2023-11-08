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Шалимов: «Игра в матче «Оренбург» — «Ростов» располагала к ничейному результату»

08 Ноября 2023 • 09:31 Комментировать
Оренбург
1:1
Ростов

Известный российский тренер Игорь Шалимов высказался о матче 14-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Ростовом» (1:1).

Специалист назвал ничейный результат закономерным исходом прошедшей встречи.

«Игра располагала к ничейному результату, «Ростов» сравнял в конце матча, но мог и победить. В целом закономерно», — цитирует Шалимова «РБ Спорт».

Также тренер выразил мнение, что за попадание мяча в руку защитника «Ростова» Максима Осипенко должен был быть назначен пенальти.

После 14 туров чемпионата России «Ростов» расположился на 11-м месте в турнирной таблице, набрав 17 очков. «Оренбург», имеющий в своём активе 13 баллов, занимает 13-ю строчку.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Игорь Шалимов Оренбург ещё теги

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