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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Гладилин: «Тренерскому штабу сборной необязательно живьём смотреть матчи РПЛ»

08 Ноября 2023 • 03:07 Комментировать

Известный отечественный экс-футболист и наставник московского «Спартака» Валерий Гладилин считает, что наставнику сборной России Валерию Карпину вовсе необязательно посылать делегатов на матчи внутреннего чемпионата России.

По мнению Гладилина, для составления представления об игре тех или иных футболистов достаточно просматривать матчи российского чемпионата по телевизору.

- Тренерский штаб очень тщательно следит за игроками. Они сами работают в чемпионате, регулярно получают информацию, матчи хорошо транслируются. Даже не надо кого-то посылать на игры, - цитирует слова Гладилина Газета.Ru.


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