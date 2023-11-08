Три игрока «Пари НН» восстановились после травм

Сразу три игрока нижегородского «Пари НН» восстановились от травм и готовы помочь своей команде в ближайшем официальном матче. Приятной новостью для болельщиков «горожан» делится сам генеральный директор клуба Давид Мелик-Гусейнов, а речь идёт о полузащитнике Владиславе Карапузове и защитниках Дмитрии Тихом и Дмитрии Живоглядове. Все трое тренируются в общей группе.

«Ребята прошли курс реабилитации и приготовились выйти на поле уже в предстоящих матчах», - отмечает функционер.

«Пари НН» - одна из главных сенсаций текущего сезона РПЛ. Команда Сергея Юрана идёт в первой половине турнирной таблицы, на данный момент у нижегородцев 20 очков и восьмое место.