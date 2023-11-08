Форвард «Спартака» Александр Соболев, как известно, уже не первый год любит онлайн-игры. Футболист часто ведёт стримы, во время которых играет в Counter Strike. И иногда забавные моменты из них очень веселят пользователей сети.

На этот раз Соболев со словами «Домашняя заготовка, смотрите внимательно, это вам нигде не покажут, девочки» вышел с ножом на открытое пространство, а спустя считаные секунды был легко убит игроком команды соперника.

«Так делать не надо, конечно, в следующий раз покажу как нужно сделать», - добавил нападающий «красно-белых» уже на точке возрождения.