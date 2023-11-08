Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Это вам нигде не покажут, девочки»: Соболев снова повеселил публику на стриме видео

08 Ноября 2023 • 00:12 Комментировать

Форвард «Спартака» Александр Соболев, как известно, уже не первый год любит онлайн-игры. Футболист часто ведёт стримы, во время которых играет в Counter Strike. И иногда забавные моменты из них очень веселят пользователей сети.

На этот раз Соболев со словами «Домашняя заготовка, смотрите внимательно, это вам нигде не покажут, девочки» вышел с ножом на открытое пространство, а спустя считаные секунды был легко убит игроком команды соперника.

«Так делать не надо, конечно, в следующий раз покажу как нужно сделать», - добавил нападающий «красно-белых» уже на точке возрождения.

 

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Соболев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Ноября
00:31 · Россия. Премьер-лига
Три игрока «Пари НН» восстановились после травм
00:12 · Россия. Премьер-лига
«Это вам нигде не покажут, девочки»: Соболев снова повеселил публику на стриме видео
07 Ноября
23:44 · Россия. Премьер-лига
В «Ахмате» отметили прогресс в восстановлении Семёнова
23:14 · Россия. Премьер-лига
​Самсонов: «У «Краснодара» есть шанс навязать «Зениту» борьбу за титул»
23:07 · Россия. Премьер-лига
Петржела назвал трёх любимых игроков «Зенита»
23:06 · Россия. Премьер-лига
Головин номинирован на звание лучшего игрока октября в Лиге 1 1
22:50 · Россия. Премьер-лига
Кабутов: «Это мой лучший сезон в РПЛ»
22:35 · Россия. Премьер-лига
​Самсонов: «Зенит» обыграет «Краснодар»
21:24 · Россия. Премьер-лига
​Игнатьев высоко оценил Пруцева
20:55 · Россия. Премьер-лига
Шишкин: Меня удивило, что «Спартак» в меньшинстве не сел в оборону
20:46 · Россия. Премьер-лига
Шишкин — о дерби: «Соболев под такую игру не очень подходил»
20:37 · Россия. Премьер-лига
Тимофеев не поможет «Ахмату» в игре против «Локомотива» официально
20:24 · Россия. Премьер-лига
Волженкин рассказал, верит ли «Балтика» в Игнашевича
20:23 · Россия. Премьер-лига
Борис Игнатьев: «Забили, но маловато»
20:23 · Россия. Премьер-лига
Севикяна вызвали в сборную Армении – команду ждут игры с Уэльсом и Хорватией
Все новости
Рекомендуем