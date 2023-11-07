В «Ахмате» отметили прогресс в восстановлении Семёнова

В грозненском «Ахмате» рассказали, что дела со здоровьем у защитника клуба Андрея Семёнова идут всё лучше и лучше.

«Есть прогресс в восстановлении Андрея Семенова. Сможет ли защитник принять участие в игре станет известно ближе к матчу», - говорят в пресс-службе грозненцев.

Напомним, что опытный футболист не играет уже с 8 октября – тогда грозненцы принимали «Рубин» (0:1). А перед гостевым матчем «Ахмата» против «Ростова» 22 октября футболист травмировался на разминке и не вышел на поле.

Матч «Локомотив» - «Ахмат» намечен на грядущую субботу, 11 ноября.