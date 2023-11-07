​Самсонов: «У «Краснодара» есть шанс навязать «Зениту» борьбу за титул»

Бывший футболист питерского «Зенита», а также «Краснодара», Олег Самсонов, уже выражал уверенность в том, что в пятнадцатом туре чемпионата России «быки» потерпят от «Зенита» первое поражение в сезоне, но это не мешает ему с уважением относиться к достижениям «Краснодара» в нынешнем сезоне.

Он не исключает, что команда Владимира Ивича будет ходить в претендентах на титул и в конце сезона также.

- Сегодняшний «Краснодар» - это тренерская команда, заслуга Ивича в успешном выступлении в РПЛ очень велика. Он нашел баланс и сумел интегрировать в состав новичков. Видно, что футболисты заряжены навязать «Зениту» борьбу за золотые медали, - цитирует слова Самсонова Bobsoccer.ru.