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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Самсонов: «У «Краснодара» есть шанс навязать «Зениту» борьбу за титул»

07 Ноября 2023 • 23:14 Комментировать

Бывший футболист питерского «Зенита», а также «Краснодара», Олег Самсонов, уже выражал уверенность в том, что в пятнадцатом туре чемпионата России «быки» потерпят от «Зенита» первое поражение в сезоне, но это не мешает ему с уважением относиться к достижениям «Краснодара» в нынешнем сезоне.

Он не исключает, что команда Владимира Ивича будет ходить в претендентах на титул и в конце сезона также.

- Сегодняшний «Краснодар» - это тренерская команда, заслуга Ивича в успешном выступлении в РПЛ очень велика. Он нашел баланс и сумел интегрировать в состав новичков. Видно, что футболисты заряжены навязать «Зениту» борьбу за золотые медали, - цитирует слова Самсонова Bobsoccer.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Олег Самсонов
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