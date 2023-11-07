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Петржела назвал трёх любимых игроков «Зенита»

07 Ноября 2023 • 23:07 Комментировать
Балтика
0:2
Зенит

Бывший наставник петербургского «Зенита» Властимил Петржела назвал своих любимых футболистов «сине-бело-голубых».

«Андрей Аршавин и Александр Кержаков, а также капитан Владислав Радимов», — рассказал чешский специалист, чьи слова приводит «Матч ТВ».

Напомним, что Властимил Петржела руководил клубом из «Северной столицы» с 2003 по 2006 год. Под его руководством «Зенит» выиграл единственный в истории Кубок Премьер-Лиги, а также взял серебряные медали российского чемпионата. Все указанные Петржелой игроки выступали в «Зените» под его руководством.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Андрей Аршавин Властимил Петржела Владислав Радимов Александр Кержаков ещё теги

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