Головин номинирован на звание лучшего игрока октября в Лиге 1

Полузащитник и один из лидеров «Монако» Александр Головин номинирован на звание лучшего игрока прошедшего октября во французской Лиге 1. Соперниками россиянина будут звёзды «ПСЖ» - форвард Килиан Мбаппе и полузащитник Уоррен Заир-Эмери.

В минувшем месяце Головин оформил два мяча за свою команду, оба – в ворота «Меца» дальними ударами. В итоге эти выстрелы и принесли монегаскам ценную победу дома – 2:1. Всего у Головина в активе пять голов и две голевые передачи в рамках 10 сыгранных встреч чемпионата Франции.

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