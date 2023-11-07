Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кабутов: «Это мой лучший сезон в РПЛ»

07 Ноября 2023 • 22:50 Комментировать
Сочи
...
Рубин
12.11 19:00

Латераль «Рубина» Дмитрий Кабутов поделился впечатлениями о текущем сезоне. Прямо сейчас казанцы демонстрируют отличную серию из игр без пропущенных мячей и идут на девятом месте турнирной таблицы Премьер-лиги.

«Лучший сезон в моей карьере? В РПЛ, думаю, да. Больше стал играть, такого игрового времени, по‑моему, не было ещё», - говорит Дмитрий «Матч ТВ», добавляя, что личных установок от Рашида Рахимова он не получал, секрет успеха – в командных действиях.

Всего у Кабутова в этом сезоне 16 матчей и два ассиста, но это не самое главное. Не так давно Дмитрия признали лучшим атакующим защитником всей Премьер-лиги.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рубин Дмитрий Кабутов

Новости по матчу

19:33
Заика верит, что «Сочи» на правильном пути
18:25
Киселёв: «Сочи» способен показывать более интересные результаты в РПЛ»
15:00
Колыванов: Пока у «Сочи» тяжёлая ситуация, но Точилин старается
13:48
Геркус: «Никто из аутсайдеров со своей участью не смирился, все сражаются»
12:16
Сочи – Рубин: актуальный прогноз и ставка на матч 12 ноября 2023 Премьер-лиги России
09:14
В «Сочи» рассказали, почему Нобоа не вышел на поле в матче с «Динамо»
Показать ещё
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СОЧИ РУБИН
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Ноября
23:14 · Россия. Премьер-лига
​Самсонов: «У «Краснодара» есть шанс навязать «Зениту» борьбу за титул»
23:07 · Россия. Премьер-лига
Петржела назвал трёх любимых игроков «Зенита»
23:06 · Россия. Премьер-лига
Головин номинирован на звание лучшего игрока октября в Лиге 1
22:50 · Россия. Премьер-лига
Кабутов: «Это мой лучший сезон в РПЛ»
22:35 · Россия. Премьер-лига
​Самсонов: «Зенит» обыграет «Краснодар»
21:24 · Россия. Премьер-лига
​Игнатьев высоко оценил Пруцева
20:55 · Россия. Премьер-лига
Шишкин: Меня удивило, что «Спартак» в меньшинстве не сел в оборону
20:46 · Россия. Премьер-лига
Шишкин — о дерби: «Соболев под такую игру не очень подходил»
20:37 · Россия. Премьер-лига
Тимофеев не поможет «Ахмату» в игре против «Локомотива» официально
20:24 · Россия. Премьер-лига
Волженкин рассказал, верит ли «Балтика» в Игнашевича
20:23 · Россия. Премьер-лига
Борис Игнатьев: «Забили, но маловато»
20:23 · Россия. Премьер-лига
Севикяна вызвали в сборную Армении – команду ждут игры с Уэльсом и Хорватией
20:02 · Россия. Премьер-лига
Пиняев подарил своей девушке роскошный «Мерседес» фото
19:33 · Россия. Премьер-лига
Заика верит, что «Сочи» на правильном пути
19:27 · Россия. Премьер-лига
Агент Гайча: «ЦСКА и его наследие всегда являются мотивацией для Адольфо»
Все новости
Рекомендуем