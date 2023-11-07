Кабутов: «Это мой лучший сезон в РПЛ»

Латераль «Рубина» Дмитрий Кабутов поделился впечатлениями о текущем сезоне. Прямо сейчас казанцы демонстрируют отличную серию из игр без пропущенных мячей и идут на девятом месте турнирной таблицы Премьер-лиги.

«Лучший сезон в моей карьере? В РПЛ, думаю, да. Больше стал играть, такого игрового времени, по‑моему, не было ещё», - говорит Дмитрий «Матч ТВ», добавляя, что личных установок от Рашида Рахимова он не получал, секрет успеха – в командных действиях.

Всего у Кабутова в этом сезоне 16 матчей и два ассиста, но это не самое главное. Не так давно Дмитрия признали лучшим атакующим защитником всей Премьер-лиги.