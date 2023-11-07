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​Самсонов: «Зенит» обыграет «Краснодар»

07 Ноября 2023 • 22:35 Комментировать
Зенит
...
Краснодар
11.11 19:30

В центральном матче очередного, пятнадцатого тура российского чемпионата не проигравшему еще ни одного матча «Краснодару» придется сыграть с питерским «Зенитом».

Бывший игрок обоих клубов, Олег Самсонов, уверен в том, что действующий чемпион российского чемпионата прикончит беспроигрышную серию «Краснодара» и вернет себе лидерство в турнирной таблице российского чемпионата.

- Я думаю, «Зенит» победит. Кто забьет? Саша Ерохин! Во всяком случае, буду на это надеяться. И тем не менее еще раз подчеркну: от души желаю «Краснодару» завоевать медали чемпионата, - цитирует слова Самсонова Bobsoccer.ru.


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