​Самсонов: «Зенит» обыграет «Краснодар»

В центральном матче очередного, пятнадцатого тура российского чемпионата не проигравшему еще ни одного матча «Краснодару» придется сыграть с питерским «Зенитом».

Бывший игрок обоих клубов, Олег Самсонов, уверен в том, что действующий чемпион российского чемпионата прикончит беспроигрышную серию «Краснодара» и вернет себе лидерство в турнирной таблице российского чемпионата.

- Я думаю, «Зенит» победит. Кто забьет? Саша Ерохин! Во всяком случае, буду на это надеяться. И тем не менее еще раз подчеркну: от души желаю «Краснодару» завоевать медали чемпионата, - цитирует слова Самсонова Bobsoccer.ru.