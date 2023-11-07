​Игнатьев высоко оценил Пруцева

Бывший тренер российской сборной Борис Игнатьев похвалил Данила Пруцева, полузащитника московского «Спартака». Он считает его одним из лучших в нынешнем составе клуба. Особенно Игнатьеву нравится умственная работа футболиста на поле, что важно для команды с традициями, как у «Спартака», комбинационная игра которой уже давно стала фирменной чертой клуба.

- Он талантливый футболист с хорошими умственными способностями, с дельной игровой «начинкой». С большим объемом работы на поле. Многое знает и понимает в футболе. Все ходы, которые он формирует в игре, идут от разумных действий, - цитирует слова Игнатьева Bobsoccer.ru.