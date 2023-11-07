Шишкин: Меня удивило, что «Спартак» в меньшинстве не сел в оборону

Бывший игрок московского «Спартака» Роман Шишкин признался, что был удивлён игре «красно-белых» в дерби с «Локомотивом» (1:1).

Напомним, ближе к концу первого тайма «Спартак» лишился из-за удаления Даниила Хлусевича, однако не стал отступать и продолжил атакующие действия.

«Меня удивило, что «Спартак» в меньшинстве не сел в оборону. Хотя можно было спрогнозировать, что «красно-белые» будут сохранять ничью с непростым соперником», — заявил Шишкин в беседе с порталом «РБ Спорт».

На сегодняшний день коллектив Гильермо Абаскаля находится на шестой позиции в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 21 очко. При этом от третьего места «красно-белых» отделает всего три зачетных балла.