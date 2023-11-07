Шишкин — о дерби: «Соболев под такую игру не очень подходил»

Экс-футболист «Спартака» Роман Шишкин поделился мнением о том, почему нападающий «красно-белых» Александр Соболев не принял участие в матче с «Локомотивом».

«Думаю, в меньшинстве игра так «сладилась», и Абаскаль при контратаках планировал использовать «бегунков». Соболев под такую игру не очень подходил», — приводит слова Шишкина портал «РБ Спорт».

Как считает эксперт, именно с этим связан невыход на поле Соболева, а не с разногласиями с Абаскалем. По мнению Шишкина, если бы у «Спартака» не удалили игрока, то Соболев вышел бы на замену.

Напомним, матч 14-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком» завершился со счетом 1:1. Следующим соперником команды Абаскаля станет «Ростов».