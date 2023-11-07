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Тимофеев не поможет «Ахмату» в игре против «Локомотива» официально

07 Ноября 2023 • 20:37 Комментировать
Локомотив Москва
...
Ахмат
11.11 16:30

Полузащитник грозненского «Ахмата» Артём Тимофеев не поможет своему клубу в игре против столичного «Локомотива». Как сообщили в пресс-службе команды, хавбек в игре с «Факелом» получил жёлтую карточку, что стала для него четвёртой подряд. Поэтому игру с «Локо» он будет вынужден пропустить.

Напомним, что «Локомотив» примет «Ахмат» в рамках 15 тура Премьер-лиги в субботу, 11 ноября. Москвичи сейчас делят шестую позицию турнирной таблицы вместе со «Спартаком». Грозненцы практически у зоны вылета – на 14-м месте.

В текущем сезоне у Тимофеева в активе набралось 15 матчей во всех турнирах, в которых он забил два гола.

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Евро-Футбол.Ру,
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