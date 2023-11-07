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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Волженкин рассказал, верит ли «Балтика» в Игнашевича

07 Ноября 2023 • 20:24 Комментировать
Пари НН
...
Балтика
12.11 14:00

Гендиректор калининградской «Балтики» Кирилл Волженкин высказался о доверии к наставнику команды Сергею Игнашевичу.

«Балтика» не тот клуб, который постоянно шарахается из стороны в сторону. Мы верим в футболистов и тренера», — приводит слова Волженкина «Матч ТВ».

Функционер отметил, что никаких разговоров о возможной отставке Игнашевича нет. Кроме того, представитель клуба надеется, что скоро «Балтика» сможет набрать очки на выезде и все подобные разговоры отпадут.

После 14 туров «Балтика» занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своей копилке 11 очков.

Добавим, что в последних пяти матчах РПЛ у команды Игнашевича лишь одна победа.

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Евро-Футбол.Ру,
Балтика Сергей Игнашевич Кирилл Волженкин ещё теги

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