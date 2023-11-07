Борис Игнатьев: «Забили, но маловато»

Центральным матчем прошедшего, четырнадцатого тура российского чемпионата стал поединок между московскими клубами - «Спартак» и «Локомотив». Команды забили друг другу по голу и разошлись миром. Бывший наставник российской сборной по футболу Борис Игнатьев прокомментировал игру, он считает, что футболисты допускали большое количество технического брака.

- Такие матчи сопряжены с большим количеством технического брака. И «Спартак», и «Локомотив» имели много моментов, создавали их, но реализация по традиции подводила. Забили все же, но маловато, - цитирует слова Игнатьева Bobsoccer.ru.